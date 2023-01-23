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ЦБ: производительность труда в российских госкомпаниях оказалась на 75% ниже, чем в частных

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские государственные компании оказались гораздо менее эффективными в работе, чем их конкуренты из частного бизнеса. В госструктурах производительность труда на одного занятого оказалась на 75% ниже в сравнении с аналогичным показателем в частном секторе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ исследователей из Банка России (Центробанка, ЦБ) и Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгении Бессоновой и Ксении Гончар.

За основу наблюдений аналитики взяли данные из базы данных Ruslana от Bureau van Dijk за 2008–2015 годы (более 270 тыс. компаний во всех отраслях, кроме АПК, финансов и ряда госуслуг). Результаты вывили прямую взаимосвязь между типов собственности фирм и уровнем их технической эффективности, частный сектор оказался в большом плюсе, уточняется в статье.

«Производительность труда на одного занятого по выручке и по добавленной стоимости в госкомпаниях на 75% ниже, чем в частных <....> Наибольший разрыв в эффективности госсектора и частного бизнеса характерен для гостиничного бизнеса (10,3 процентных пункта), обработки и транспорта (по 9,5 п. п.), наименьший — для добычи и торговли», — говорится в материале.

Для российского рынка также оказались характерной чертой проблемы в системе производства и техническая неэффективность большинства компаний. Чтобы исправить вышеперечисленные факторы, необходимо усиливать уровень конкуренции. Однако в настоящее время международные санкции отодвинули поддержку конкуренции на второй план, заключается в заметке.

23 января первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов заявил, что концепцию технологического развития России до 2030 года планируется утвердить в марте текущего года. Планируется сделать акцент на развитие науки и повышение конкурентоспособности за счет развития производственных мощностей.

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