РБК: бизнесмен Усманов сообщил РСПП о выходе на пенсию и отходе от активной деятельности

Бизнесмен Алишер Усманов попросил освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, приближенный к РСПП.

Отмечается, что накануне Телеграм-канал BRIEF опубликовал фотографию с заявлением Усманова на имя главы РСПП с просьбой освободить его от членства в Бюро «в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности». Источник РБК подтвердил подлинность документа.

По информации другого источника РБК, 25 января пройдет заседание Бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление миллиардера.

Ранее сообщалось, что Алишер Усманов получил премию «Меценат года» Russian Creative Awards 2022. В рамках представления к награждению отмечалось, что в 2006 году бизнесмен учредил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Целью фонда стали поддержка инициатив в данных сферах, а также укрепление имиджа российских креативных индустрий за рубежом.