Абрамченко сообщила, что российский Tetra Pak перезапустил производство упаковки в стране

Российское подразделение шведско-швейцарский компании Tetra Pak помогает перезапустить отечественное производство упаковки. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение вице-премьера Виктории Абрамченко.

По ее словам, филиал Tetra Pak на российской территории в настоящее время вышел на промышленное использование картона в качестве основы для детского питания — упаковки 200 миллилитров для соков и молочных продуктов. Так она ответила на вопрос о том, на каком этапе находятся первые эксперименты по производству отечественной упаковки.

В то же время, Абрамченко сообщила, что производители чая и кофе испытывают сложности с наличием фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков с чаем, а производителям консервов необходимы кольца для жестяных банок.

Кроме того, вице-премьер указала на важность сбора производителей пищевой продукции и производителей сопутствующих материалов и упаковки в единую цепочку. Также профильные ведомства могут решить проблему по каждому направлению либо за счет параллельного импорта, либо за счет поставок из дружественных стран, либо за счет производства внутри страны.

Во второй половине июля издание РБК написало, что производитель упаковки Tetra Pak уйдет из России и передаст свой российский бизнес местному менеджменту.