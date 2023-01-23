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РБК: Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Инициатива внесена на рассмотрение правительственной комиссии, пишет РБК со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении издания. Если проект будет принят, максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы.

Такой пакет документов рассматривается на уровне правительства. Ведомство предлагает государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства «в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля».

Закон призван обеспечить безопасность таких товаров для потребителей и защитить экономические интересы государства.

Ранее Минфин предложил увеличить в следующем году акциз на нагреваемый табак на 33% вместо запланированных сейчас четырех. Кроме того, ставка акциза на никотиносодержащие жидкости, используемые в вейпах и электронных сигаретах, может вырасти до 33 руб. за миллилитр.

Изменения коснутся проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов ко второму чтению в Госдуме. Согласно предложению министерства, акциз на стики нагреваемого табака с 1 января 2023 года будет составлять 10028 руб. за килограмм.

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