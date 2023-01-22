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Макрон заявил о решении работать вместе с ФРГ над механизмами закупок газа

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Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о принятии решения вместе с Германией работать над выработкой общих механизмов закупок газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решили работать вместе над общими механизмами закупок газа», — сказал Макрон.

Он также отметил, что было принято решение о расширении проекта водородного газопровода, который позволит связать Португалию, Испанию и Францию, путем включения в него Германии.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич заявил, что Франция и Германия занимают более жесткие позиции по отношению друг к другу, потому как энергетических ресурсов становится все меньше. Так он прокомментировал недавнее заявление депутата французской Национальной ассамблеи Жана-Филиппа Танги о том, что газовый контракт Парижа с Берлином о взаимных поставках энергетических носителей является нечестным по отношению к Франции.

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