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CNN: жители Новой Зеландии скупают куриц для хозяйства на фоне дефицита яиц

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@AWLAArlington/Twitter

На фоне дефицита яиц в США и Новой Зеландии новозеландцы начали скупать кур в надежде обеспечить себя важным продуктом питания. Об этом сообщает CNN.

За год цена на яйца сильно выросла во всем мире из-за того, что птичий грипп резко сократил поголовье кур яичных пород, а спецоперация на Украине спровоцировала рост цен на электроэнергию и корма для животных. Из-за этого в США за 12 месяцев яйца подорожали почти на 60%, а в Новой Зеландии рост цен на яйца породил настоящую лихорадку, где люди пытаются купить в интернете кур.

По данным CNN, число поисковых запросов в Новой Зеландии на покупку цыплят и оборудования в январе выросло на 190% по сравнению с показателем декабря. При этом зоозащитники предупредили новозеландцев, что курицы живут около 10 лет, но они несут яйца не всю жизнь и лишь в определенный период времени, длительность которого зависит от многих факторов.

Представители продуктовых сетей указали, что сейчас у них нет ограничений на покупку яиц, но призвали покупателей приобретать лишь нужное для того, чтобы оставалось и другим людям. При этом владельцы пекарен добавили, что им пришлось пересмотреть свои рецепты, и поменять свежие яйца на альтернативные ингредиенты.

В мае прошлого года глава сети супермаркетов Стив Муррелс в интервью газете The Sun заявил, что все больше британцев могут поменять потребительские предпочтения в сторону вегетарианских из-за растущих цен на курицу. Он указал, что до недавнего времени курица была популярным видом еды у британцев с учетом ее цены и качества. Сейчас ее стоимость сравнялась с ценой на говядину.

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