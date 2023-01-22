Посол Макетука: ЮАР надеется сотрудничать с Россией в финансовом секторе

Южно-Африканская республика надеется на сотрудничество с Россией в области финансов и банков, заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.

По словам Макетуки, банковская система страны была основана британцами по образу Банка Англии.

«Наши банки одни из старейших в мире, но мы идем в ногу со временем и развиваем эту систему. Мы занимаем лидирующее положение в сфере онлайн-банкинга. России надо присмотреться к этой сфере сотрудничества», — отметил дипломат.

До этого Макетука говорил, что власти республики работают над увеличением объемов импорта вин и цитрусовых в Россию. При этом производителям из ЮАР приходится конкурировать с винами из Европы, которые присутствуют на российском рынке давно.

ЮАР занимает седьмое место по объемам поставок вин в Россию, но также поставляет виноград, авокадо, манго, сливы и другие фрукты. В Кейптауне сейчас ведется загрузка корабля, который отправится в Санкт-Петербург.