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Reuters: разрыв связей с Китаем может привести к потере рабочих мест в Германии

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Depositphotos

Германия должна постепенно снижать свою зависимость от Китая, так как резкое отделение от китайского рынка может привести к потере рабочих мест в ФРГ. Об этом в воскресенье заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает агентство Reuters.

Как следует из материала, Германия работает над так называемой новой китайской стратегией. Стратегия использует более трезвый взгляд на отношения и направлена на снижение зависимости от экономической сверхдержавы Азии, которая является главным торговым партнером страны с 2016 года.

«Отделение нашей экономики от китайского рынка не отвечало бы интересам рабочих мест в Германии», — сказал министр.

Он добавил, что постепенно другие мировые регионы и рынки должны будут стать более важными для немецкого бизнеса в ближайшие годы и десятилетия.

«Для этого необходимо улучшить политические условия», — подчеркнул Линднер.

Как сообщала в марте 2022 года «Газета.Ru», в ближайшие несколько месяцев ФРГ разработает новую стратегию национальной безопасности и пересмотрит отношения с Китаем.

По оценкам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, сейчас внутренние и внешние угрозы в мире полностью размыты, поэтому Германия должна прояснить для себя, по каким линиям продолжить сотрудничество с Китаем, а по каким пересмотреть.

«Мы видим в связи с «шелковым путем», что инвестиции в инфраструктуру имеют значение в области безопасности. Мы определили европейский суверенитет таким образом, что это сотрудничество там, где это возможно, и самостоятельность там, где это необходимо», — сказала министр.

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