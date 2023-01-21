Bloomberg рассказал, чем рискует Европа из-за ужесточения санкций против России

Ужесточая антироссийские санкции и не найдя альтернативных источников поставок энергоресурсов, Европа может столкнуться с увеличением расходов в отраслях, зависящих от дизельного топлива, таких как сельское хозяйство и автоперевозки, а также не сможет сдержать роста инфляции, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что лидеры Евросоюза надеялись, что новые санкции окажут серьезное влияние на финансовую устойчивость России, однако санкционные ограничения уже стали причиной перебоев в поставках энергоносителей, что в итоге может подорвать работу ключевых отраслей в Европе и затруднит правительствам задачу по контролю над инфляцией.

СМИ напомнило, что с 5 февраля начнет действовать запрет ЕС на морской импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Европейские страны также договорились ввести потолок в $60 долларов на российскую нефть.

По мнению автора статьи, в результате одной из их самых сложных задач будет замена продуктов дизельного типа, от которого зависит работа автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, судов, производственного и строительного оборудования. Тот, кто платит сверх предельного уровня за ресурсы, поставляемые из России, не сможет получить страховку и финансирование от ключевых стран-участниц. Это важно потому, что более 95% океанских танкеров в мире застрахованы через Лондон и, если даже если покупатели в Африке и других странах захотят покупать российское дизельное топливо выше установленной цены, большая часть мировых танкеров не сможет его отгружать, пишет Bloomberg.

В то же время некоторые страны могут получить «неожиданную прибыль», если будут покупать российское дизельное топливо по ограниченным ЕС ценам, но продавать топливо со своих НПЗ европейским покупателям по более высокой цене. Трейдеры также смогут отправлять российское топливо в одну страну, смешивать его с другим топливом или маркировать его заново, а затем вновь переправлять в ЕС.

Эксперты считают, что очевидной альтернативой европейским покупателям могут стать поставщики с Ближнего Востока, где наращивают мощности новых нефтеперерабатывающих заводов, а также Индия и США.

Ранее Bloomberg писал, что Индия будет перерабатывать российскую нефть и отправлять ее в ЕС в качестве дизеля.