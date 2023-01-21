«Ъ» сообщил, что мировые корпорации все чаще переносят свои заводы в Индию из Китая

Американская компания Apple стремится диверсифицировать свои цепочки поставок и перестать быть зависимой от Китая по части производства продукции на территории этой страны, написала газета «Коммерсантъ».

Газета привела данные агентства Bloomberg, согласно которым по итогам 2022 года экспорт смартфонов Apple из Индии достиг $2,5 млрд, что вдвое больше относительно показателя 2021 года. Подрядчики Apple — Foxconn Technology Group, Wistron Corp, Pegatron Corp. — произвели на своих индийских предприятиях и экспортировали iPhone совокупно на сумму около $2,5 млрд.

В прошлом году Apple начала выпускать на индийских заводах iPhone 14. До этого там собирали модели iPhone SE, 12 и 13. В конце 2022 года стало известно, что американская компания намерена перевести из Китая в Индию часть производства своих наушников — AirPods и Beats. В этом году Foxconn начнет выпускать их на территории Индии.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило о намерении еще одного поставщика Apple — производителе дисплеев BOE Technology Group — перенести часть производства из Китая во Вьетнам.

Как написал «Коммерсантъ», выводом своего производства из Китая также занимаются в южнокорейской Samsung. Компания в 2019 и 2020 годах перевела часть производства из Китая во Вьетнам, а летом 2022 года заявила о переносе туда же всего производства дисплеев.

Во второй половине октября президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич сказал, что разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться.