В МИД сообщили, что говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции РФ не приходится

Нормализация экспорта российской сельхозпродукции и удобрений при помощи Организации Объединенных Наций пока не наблюдается. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится», — уточнили в российском дипведомстве.

Как добавили в дипведомстве, «под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев».

Помимо того, в МИД добавили, что также «обслуживаются экономические интересы бенефициаров Запада».

Осуществляется также подтасовка и искажение реального положения дел, заключили в министерстве.

Ранее ООН назвала зерновую сделку неэффективной и призвала к ее улучшению. По данным организации, среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, составляет 21 день.