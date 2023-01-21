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В МИД сообщили, что говорить о нормализации экспорта сельхозпродукции РФ не приходится

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Нормализация экспорта российской сельхозпродукции и удобрений при помощи Организации Объединенных Наций пока не наблюдается. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится», — уточнили в российском дипведомстве.

Как добавили в дипведомстве, «под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев».

Помимо того, в МИД добавили, что также «обслуживаются экономические интересы бенефициаров Запада».

Осуществляется также подтасовка и искажение реального положения дел, заключили в министерстве.

Ранее ООН назвала зерновую сделку неэффективной и призвала к ее улучшению. По данным организации, среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, составляет 21 день.

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