Минфин США предрек глобальный кризис из-за невозможности Вашингтона платить долги

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN заявила о возможности развития мирового финансового кризиса из-за невозможности США выплачивать долги.

По словам министра, невозможность США платить по долговым обязательствам «без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис». Последствия на себе может ощутить каждый американец.

«Это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру», — поделилась Йеллен.

Ранее министр финансов уведомила конгресс США о том, что госдолг страны 19 января превысил установленный конгрессом лимит в $31,381 трлн и достиг отметки в $31,416 трлн. Если не поднять планку госдолга, уже летом денежные ресурсы США могут закончиться. При этом у правительства США нет возможности использовать механизм дополнительных заимствований.