Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китайская таможня сообщила о росте поставок золота из России в 2022 году на 67%

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Пекин купил в 2022 году 6,66 тонн российского золота, что на 67% больше относительно показателя 2021 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Главного таможенного управления КНР.

Всего на покупку драгоценного металла у Москвы Китай потратил $386,9 млн, что на 63% больше по сравнению с объемом таких трат в 2021 году. Уточняется, что в прошлом году российские компании продали КНР 3,7 тонн необработанного золота и 2,96 тонн в полуобработанном виде.

Кроме России золото Китаю продает еще Швейцария ($34,14 млрд), Канада ($14,67 млрд), ЮАР ($8,85 млрд), Австралия ($8,3 млрд) и специальный административный район КНР Гонконг ($3,1 млрд).

На прошлой неделе председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич сообщил, что объем товарооборота России и Китая может вырасти до $280-300 млрд к 2024 году из-за переориентации поставок различных товарных категорий из Европы в Азию и совершенствования механизмов взаиморасчетов между двумя странами.

В первой половине декабря инвестиционный стратег швейцарского банка Credit Suisse Золтан Позар выразил мнение, согласно которому президент Владимир Путин одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть