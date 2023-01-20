Китайская таможня сообщила о росте поставок золота из России в 2022 году на 67%

Пекин купил в 2022 году 6,66 тонн российского золота, что на 67% больше относительно показателя 2021 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Главного таможенного управления КНР.

Всего на покупку драгоценного металла у Москвы Китай потратил $386,9 млн, что на 63% больше по сравнению с объемом таких трат в 2021 году. Уточняется, что в прошлом году российские компании продали КНР 3,7 тонн необработанного золота и 2,96 тонн в полуобработанном виде.

Кроме России золото Китаю продает еще Швейцария ($34,14 млрд), Канада ($14,67 млрд), ЮАР ($8,85 млрд), Австралия ($8,3 млрд) и специальный административный район КНР Гонконг ($3,1 млрд).

На прошлой неделе председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич сообщил, что объем товарооборота России и Китая может вырасти до $280-300 млрд к 2024 году из-за переориентации поставок различных товарных категорий из Европы в Азию и совершенствования механизмов взаиморасчетов между двумя странами.

В первой половине декабря инвестиционный стратег швейцарского банка Credit Suisse Золтан Позар выразил мнение, согласно которому президент Владимир Путин одним маневром может удвоить стоимость золотого запаса России.