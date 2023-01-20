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Илон Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед выходом не оправдавшего прогнозов отчета

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla Илон Маск продал акции этой фирмы на $3,6 млрд в конце декабря 2022 года, незадолго до выхода квартального отчета, который сильно разочаровал инвесторов и обрушил стоимость ценных бумаг компании, написала газета The Wall Street Journal.

Речь идет об отчете о поставках организации с октября по декабрь 2022 года. В документе было сказано, что Tesla нарастила объем показателя на 40%, но это все равно оказалось ниже ожиданий инвесторов.

Отчет выпустили 2 января после закрытия американского рынка. На следующий день акции Tesla на бирже NASDAQ потеряли больше 12%. В целом за 2022 год ценные бумаги компании потеряли 68% своей стоимости. Только в декабре снижение составило 42%.

29 декабря Маск разослал сотрудникам компании письма, в которых призвал их не беспокоиться по поводу резкого падения акций Tesla.

В первую неделю января американский журнал Forbes сообщил, что в 2022 году пять миллиардеров потеряли рекордные суммы денег. Больше остальных утратил главный инженер компании SpaceX Илон Маск — рекордные $125 млрд. На втором месте — основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Он лишился $85 млрд из-за снижения стоимости акций Amazon на 50%.

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