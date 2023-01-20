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В ABC Bullion спрогнозировали рост цен на серебро до многолетнего максимума

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Цены на серебро в 2023 году могут повыситься до многолетнего максимума, достигнув $30 за унцию. Об этом написали на сайте телеканала CNBC со ссылкой на сообщение генерального директора австралийской компании ABC Bullion Джени Симпсон.

«Исторически сложилось так, что в годы высокой инфляции серебро демонстрирует рост почти на 20% в год. Учитывая такую историю, а также то, насколько дешевым остается серебро по отношению к золоту, неудивительно, если в этом году цены на серебро достигнут отметки $30 за унцию», — сказала она.

В последний раз спотовые цены на этот драгметалл поднимались выше $30 в феврале 2013 года. В 1980 году унция серебра стоила $49,45 на фоне годовой инфляции в США на уровне 13,5%. Выше этой цены стоимость металла пока не повышалась.

В 1976 году годовая инфляция в Соединенных Штатах составила 3,7%. В тот год унция серебра торговалась по $4.

На прошлой неделе пресс-служба американского Минтруда сообщила, что индекс потребительских цен (CPI) в США составил в декабре 6,5% в годовом выражении.

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