Посол РФ в Турции Ерхов оценил потери иностранных компаний из-за санкций в $240 млрд

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что иностранные компании потеряли около $240 млрд из-за санкций против России. Об этом он рассказал в интервью İhlas, сообщает РИА Новости.

«Прежде всего, мы должны сказать, что санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Давайте будем объективны: это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется», — заявил посол.

Он отметил, что Европа переживает беспрецедентно высокую инфляцию, что является серьезной социально-экономической проблемой.

Посол добавил, что в свете санкций против России иностранные компании потеряли около $240 млрд.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе Всемирного экономического форума в Давосе дала оценку замедлению темпов роста мировой экономики в этом году. По ее словам, темпы снизятся до около 2,7%.