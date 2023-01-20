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Замглавы ЕК Домбровскис заявил, что Европа может избежать рецессии в этом году

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Reuters

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что европейские страны могут избежать рецессии в 2023 году, так как экономический рост в Европе значительнее, чем ожидалось ранее. Об этом Домбровскис сказал в интервью итальянской газете La Stampa.

«В последние месяцы мы наблюдаем некоторые позитивные признаки. Экономический рост значительнее, чем мы ожидали, и мы, вероятно, избежим рецессии. Рынок труда остается прочным. Цены на энергоносители ниже, чем ожидалось», — сказал он.

Замглавы ЕК считает, что лучшим способом преодолеть экономический кризис является завершение конфликта на Украине.

«Это предполагает продолжение давления на Россию и оказание Киеву всей необходимой поддержки, как военной, так и финансовой», — пояснил Домбровскис.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что продолжение конфликта на Украине негативно скажется на экономике стран в зоне евро, тогда как у Соединенных Штатов будет наблюдаться заметный рост экономики.

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