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Аналитик Демидов заявил о возможной деградации экономики Германии из-за отказа от газа из РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия успешно пройдет зимний период без российского газа, но ценой деградации своей экономики. Об этом «Ленте.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«То, о чем заявила Германия, — одновременно и победа, и нет. Вполне возможно, что страна действительно сможет прожить без российского газа в этом году. Но в следующем году страна снова ужмется, и все равно не будет покупать у России. Так что это победа за счет деградации экономики», — отметил Демидов.

Речь идет о том, что произошло сокращение потребления за счет различных инициатив. При этом люди действительно стали меньше потреблять. Однако одновременно с этим уменьшилось потребление и со стороны промышленности, где некоторые предприятия или закрываются, или переезжают в США.

Он добавил, что Германия потребляет около 100 млрд кубометров газа в год. В 2023 году страна не сможет потребить и 80 млрд кубометров, так как экономика постепенно «сдувается». При этом немецкая сторона, скорее всего, не сможет компенсировать необходимые объемы внутренними мощностями.

19 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что все европейские государства получали выгоду при покупке российского газа, а не только Германия. По его словам, поэтому не стоит винить только ФРГ или бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель в том, что Европа стала зависимой от «голубого топлива» из России.

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