Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: нефтесервисный гигант SLB активизировался в России после начала СВО на Украине

close
100%
Depositphotos

Одна из самых крупных в мире нефтесервисных компаний SLB (ранее — Schlumberger) активизировала свою работу в России после начала спецоперации на Украине и смогла увеличить выручку. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники и на документы предприятия.

В публикации указали, что выручка подразделения SLB, которое работает в России и странах Центральной Азии, по итогам третьего квартала прошлого года подскочила на четверть по сравнению с показателем второго квартала. При этом такие показатели также оказались выше на 12% филиала в Азии и на 11% — Северной Африки.

В SLB посчитали, что выручка подразделения в России по итогам четвертого квартала может показать рекордные результаты.

18 мая газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писала, что санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка. Например, Baker Hughes разорвала все контракты с подсанкционными компаниями. Schlumberger собирается передать имущество российского филиала новому юрлицу с последующей передачей местной компании.

До этого транснациональная нефтесервисная корпорация Halliburton решила прекратить работу по нескольким контрактам в РФ на фоне санкций. Предполагается, что выполнение контрактов в России прервут до середины мая.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть