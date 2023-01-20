Reuters: нефтесервисный гигант SLB активизировался в России после начала СВО на Украине

Одна из самых крупных в мире нефтесервисных компаний SLB (ранее — Schlumberger) активизировала свою работу в России после начала спецоперации на Украине и смогла увеличить выручку. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники и на документы предприятия.

В публикации указали, что выручка подразделения SLB, которое работает в России и странах Центральной Азии, по итогам третьего квартала прошлого года подскочила на четверть по сравнению с показателем второго квартала. При этом такие показатели также оказались выше на 12% филиала в Азии и на 11% — Северной Африки.

В SLB посчитали, что выручка подразделения в России по итогам четвертого квартала может показать рекордные результаты.

18 мая газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писала, что санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка. Например, Baker Hughes разорвала все контракты с подсанкционными компаниями. Schlumberger собирается передать имущество российского филиала новому юрлицу с последующей передачей местной компании.

До этого транснациональная нефтесервисная корпорация Halliburton решила прекратить работу по нескольким контрактам в РФ на фоне санкций. Предполагается, что выполнение контрактов в России прервут до середины мая.