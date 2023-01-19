Минфин РФ: на индексацию соцвыплат будет направлено более 150 млрд рублей в 2023 году

Более 150 млрд рублей будет направлено в 2023 году на индексацию социальных выплат. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минфина РФ.

«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, а также ежемесячной страховой выплаты.

Кроме того, согласно сообщению Минфина, увеличится размер материнского капитала, который на первого ребенка составит почти 587 тыс. рублей, а на второго — около 775,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство труда России планирует с 1 февраля проиндексировать более 40 выплат, пособий и компенсаций на 11,9%.

До этого пресс-служба министерства труда сообщала о повышении размера выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2023 года на 4,8%.