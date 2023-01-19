Боррель спрогнозировал отказ почти всех стран ЕС от энергоресурсов из России до конца года

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ожидает, что до конца года почти все страны ЕС откажутся от российских энергоресурсов. Его слова приводит ТАСС.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России», — сказал Боррель в Международном университете в Испании, добавляя, что исключением может стать Венгрия, «по политическим причинам».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру и перестала зависеть от российских энергоносителей. В прошлом ФРГ импортировала около половины своего газа и более трети своей нефти из России. В стремлении найти альтернативные источники энергии страна открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций и настаивала на увеличении мощностей для хранения природного газа, импортируемого из других стран. По словам политика, планируются дополнительные инвестиции в инфраструктуру.