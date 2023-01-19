Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: верфи России в 2022 году сократили количество сданных судов на 20%

close
100%
«Объединенная судостроительная корпорация»

Суммарный тоннаж всех судов, спущенных на воду в российских верфях в 2022 году, вырос более чем наполовину по сравнению с прошлым годом. При этом самих судов и кораблей было спущено на 20% меньше. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прирост по тоннажу удалось осуществить благодаря танкерному флоту и крупным судам производства ССК «Звезда», отмечается в публикации. Однако продолжение их строительства сейчас под вопросом, главным образом из-за логистических сложностей.

В этом году ожидается сдача в эксплуатацию 60-70 крупных гражданских судов, комплектующие для которых уже были привезены до весны 2022 года. На 2024 год прогнозируются сложности со сдачей техники, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря прошлого года объемы экспорта дизельного топлива из России достигли многолетнего максимума в 1,2 млн баррелей в сутки. За последний месяц 2022-го также резко вырос экспорт бензина.

При этом часть рекордных объемов пришлась на страны Евросоюза (ЕС). Поставки российского дизеля в регион по итогам декабря оказались рекордными за последние 10 месяцев и составили 720 тыс. баррелей в сутки. Часть рекордного экспорта бензина из России также приняли у себя государства ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть