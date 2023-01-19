«Ъ»: верфи России в 2022 году сократили количество сданных судов на 20%

Суммарный тоннаж всех судов, спущенных на воду в российских верфях в 2022 году, вырос более чем наполовину по сравнению с прошлым годом. При этом самих судов и кораблей было спущено на 20% меньше. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прирост по тоннажу удалось осуществить благодаря танкерному флоту и крупным судам производства ССК «Звезда», отмечается в публикации. Однако продолжение их строительства сейчас под вопросом, главным образом из-за логистических сложностей.

В этом году ожидается сдача в эксплуатацию 60-70 крупных гражданских судов, комплектующие для которых уже были привезены до весны 2022 года. На 2024 год прогнозируются сложности со сдачей техники, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря прошлого года объемы экспорта дизельного топлива из России достигли многолетнего максимума в 1,2 млн баррелей в сутки. За последний месяц 2022-го также резко вырос экспорт бензина.

При этом часть рекордных объемов пришлась на страны Евросоюза (ЕС). Поставки российского дизеля в регион по итогам декабря оказались рекордными за последние 10 месяцев и составили 720 тыс. баррелей в сутки. Часть рекордного экспорта бензина из России также приняли у себя государства ЕС.