Глава UniCredit увидел шанс для экономического роста в Европе по итогам 2023 года

Объем валового внутреннего продукта Евросоюза (ЕС) по итогам текущего года может незначительно увеличиться, несмотря на сохраняющиеся риски. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главного исполнительного директора UniCredit SpA Андреа Орселя.

«Главный исполнительный директор UniCredit SpA Андреа Орсель присоединилась к хору осторожного оптимизма среди мировой элиты в Давосе, заявив, что в Европе в этом году может наблюдаться незначительный положительный рост, даже несмотря на сохраняющиеся риски, включая обострение конфликта на Украине и рост стоимости заимствований», — говорится в материале.

17 января директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева перечислила три главных вызова для мировой экономики в 2023 году. При этом главной проблемой для потенциального роста глобального ВВП, по ее мнению, станет продолжающийся конфликт России и Украины.

К числу других главных вызовов глава МВФ отнесла кризисную инфляцию стоимости жизни и высокие процентные ставки, которые неизбежно будут способствовать замедлению мировой экономики. Эти факторы могут привести к снижению темпов роста глобальной экономики до 2,7% к концу текущего года.