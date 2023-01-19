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Corriere della Sera: прогнозы Запада о спаде экономики России не сбылись

Ожидания западных государств об ухудшении экономики России не оправдались. Такую точку зрения привел журналист итальянского издания Corriere della Sera Федерико Рампини.

Публицист считает, что экономическая ситуация в РФ далека от спада, на который рассчитывали представители западных стран.

При этом журналист призвал не давать преждевременных оценок результатам санкционных ограничений.

В своем материале автор сослался на статистику, которую прежде озвучил российский лидер Владимир Путин. Согласно заявлению российского лидера, в прошедшем году ВВП РФ упал лишь на 2,1%, а не на 20%, как ожидали Соединенные Штаты и Европейский союз.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обратился к другим странам с призывом отказаться от санкций и блокад в пользу переговоров и взаимоуважения, напоминает Общественная служба новостей.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время существуют вооруженные конфликты и другие трудности.

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