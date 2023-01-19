Ожидания западных государств об ухудшении экономики России не оправдались. Такую точку зрения привел журналист итальянского издания Corriere della Sera Федерико Рампини.

Публицист считает, что экономическая ситуация в РФ далека от спада, на который рассчитывали представители западных стран.

При этом журналист призвал не давать преждевременных оценок результатам санкционных ограничений.

В своем материале автор сослался на статистику, которую прежде озвучил российский лидер Владимир Путин. Согласно заявлению российского лидера, в прошедшем году ВВП РФ упал лишь на 2,1%, а не на 20%, как ожидали Соединенные Штаты и Европейский союз.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обратился к другим странам с призывом отказаться от санкций и блокад в пользу переговоров и взаимоуважения, напоминает Общественная служба новостей.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время существуют вооруженные конфликты и другие трудности.