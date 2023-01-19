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Белоруссия завершила ратификацию договора с Россией по косвенным налогам

Президент РБ Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ по косвенным налогам

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белоруссия завершила ратификации договора с Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Процедуру ратификации завершил президент страны Александр Лукашенко, подписав соответствующий закон, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Закон был принят 20 декабря палатой представителей и одобрен советом республики 21 декабря.

«Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», — говорится в законе.

Согласно документу, теперь совет министров страны должен принять меры по приведению законодательства в соответствие с положениями договора, а также иные меры для реализации его положений.

4 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его перемещении по газопроводам.

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