ОПЕК: в 2022 году Иран увеличил добычу нефти на 7%, ее цена выросла на 43%

Иран в 2022 году увеличил добычу нефти до 2,5 миллиона баррелей в день, или на 7%. В то же время цена иранского топлива выросла на 43% — до $99,9 доллара, передает агентство Tasnim, ссылаясь на отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В публикации агентства говорится, что, согласно сообщению ОПЕК, средний объем нефтедобычи Ирана в прошлом году составил 2 554 000 баррелей в день.

«Таким образом, ежедневное производство нефти Ираном за указанный год увеличилось почти на 7% по сравнению с 2022 годом», – пишет издание.

Из отчета организации следует, что Иран занял пятое место среди крупных производителей нефти ОПЕК, уступив Саудовской Аравии, Ираку, ОАЭ и Кувейту.

Ранее сообщалось, что альянс ОПЕК в декабре отстал от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей в сутки.