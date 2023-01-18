Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ОПЕК: в 2022 году Иран увеличил добычу нефти на 7%, ее цена выросла на 43%

close
100%
Satish Kumar/Reuters

Иран в 2022 году увеличил добычу нефти до 2,5 миллиона баррелей в день, или на 7%. В то же время цена иранского топлива выросла на 43% — до $99,9 доллара, передает агентство Tasnim, ссылаясь на отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В публикации агентства говорится, что, согласно сообщению ОПЕК, средний объем нефтедобычи Ирана в прошлом году составил 2 554 000 баррелей в день.

«Таким образом, ежедневное производство нефти Ираном за указанный год увеличилось почти на 7% по сравнению с 2022 годом», – пишет издание.

Из отчета организации следует, что Иран занял пятое место среди крупных производителей нефти ОПЕК, уступив Саудовской Аравии, Ираку, ОАЭ и Кувейту.

Ранее сообщалось, что альянс ОПЕК в декабре отстал от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть