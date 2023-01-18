Власти Франции не собираются отказываться от пенсионной реформы

Руководство Франции считает пенсионную реформу важной и готово к ее проведению, заявил официальный представитель кабмина Пятой республики Оливье Веран. По его словам, соответствующий проект нужен стране, иначе ситуация с пенсиями станет только хуже.

«Пенсионная реформа — это необходимый, если не срочный проект, от которого мы не намерены отказываться. Мы обеспокоены тем, что пенсионный бюджет дефицитный, его баланс нарушен. Если мы ничего не предпримем, то ситуация может стать еще хуже», — цитирует слова Верана ТАСС.

Как указал представитель правительства Франции, данная реформа сработает в плюс французам и поможет поднять уровень жизни для некоторых групп общества. Он также добавил, что даже после введения изменений граждане Франции будут уходить на пенсию быстрее, чем представители остальных государств Евросоюза.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Бор заявила, что готова провести пенсионную реформу, несмотря на протесты французов.