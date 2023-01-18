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Банк России начинает устанавливать курсы рубля еще к девяти иностранным валютам

ЦБ начнет устанавливать курс рубля к девяти иностранным валютам кроме доллара, евро и юаня

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Depositphotos

Российский Центробанк начнет устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, кроме доллара, евро и юаня. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

В том числе нововведение относится к вьетнамскому донгу, новозеландскому доллару, грузинскому лари, египетскому фунту, катарскому риалу, сербскому динару, индонезийскому рупию, таиландскому бату, дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов.

«Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года», — сказали в пресс-службе Центрального банка страны.

Накануне пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор решил запустить новый инструмент, согласно которому кредитным организациям могут предоставлять юани за рубли.

Во второй половине ноября агентство «Прайм» со ссылкой на результаты опроса сервиса Moneyman сообщило, что среди россиян в 2022 году заметно вырос интерес к валютам «дружественных» стран. Среди наиболее популярных расчетных единиц — китайский юань, казахстанский тенге и арабский дирхам.

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