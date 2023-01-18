Министр энергетики Шульгинов заявил, что не видит проблем в реализации «Пакистанского потока»

Министр энергетики Шульгинов России в интервью изданию The Nation заявил, что не видит проблем в реализации »Пакистанского потока».

«Газопровод Север — Юг, переименованный в «Пакистанский поток», имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство РФ уделяет этому вопросу большое внимание. Тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным, что означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него», — заявил Шульгинов.

Он добавил, что в данный момент идет обсуждение проекта транспортировки регазифицированного продукта, а также газа либо из Ирана, либо по трубопроводу ТАПИ (»Таджикистан — Афганистан — Пакистан — Индия»).

Ранее добыча газа в России достигла шестилетнего минимума.

По информации издания, еще ниже показатель добычи опускался в 2016 году, до 640,2 млрд кубометров.