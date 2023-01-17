Власти Молдавии решили начать закупки газа на следующую зиму из-за снижения цен в Европе

Правительство Молдавии собирается уже сейчас начать закупки газа на следующую зиму на фоне снижения цен в Европе. Об этом написал в Telegram-канале вице-премьер-министр Андрей Спыну.

«Наша цель — приготовиться к следующей зиме. И в связи с этим анализируем лучшие возможности для закупки нужного объема газа на зиму 2023-2024 гг.», — отметил Спыну.

По его словам, такие планы связаны со снижением цен на газ в Европе до отметки в $600 за тысячу кубометров. При этом власти страны уже потратили 300 млн, которые предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), на закупку газа по более высоким ценам.

Он добавил, что летом 2022 года цены на газ достигали отметки в $3,4 тыс. за тысячу кубометров. Однако достаточно теплая погода зимой стала основной причиной, по которой цены на топливо в регионе упали.

Ранее во вторник премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что международный аудит долга Молдавии перед российским энергетическим холдингом «Газпром» может не дать результата. Это обусловлено тем, что документация по денежным обязательствам республики перед Москвой до 1998 года могла не сохраниться.