Стоимость борща на Украине за год выросла на 21,22%

В аналитическом центре «Офис эффективного регулирования» посчитали, что стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Порция супа на четырех человек, приготовленный по традиционному рецепту, 13 января 2023 года стоит 99,2 гривны (примерно 186 руб.). Больше всего из ингредиентов подорожало мясо — на 63,67%. Морковь стала дороже на 26,48%, сметана — на 30,52%. Однако свекла и капуста упали в цене более чем на 45%.

Ранее Государственная служба статистики сообщала, что инфляция на Украине по итогам 2022 года составила 26,6%. Согласно заявлению ведомства, инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,7%, а за год в общей сложности — 26,6%. Отмечается, что базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, а за год — 22,6%.

Служба также заявляла, что в стране на фоне боевых действий подорожали алкогольная и табачная продукция.