Anadolu: Турция закончила работу над наземным трубопроводом для черноморского газа

Турция закончила строительство наземной части трубопровода, который соединяет месторождения Черного моря с национальной газораспределительной системой. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Турецкая госкомпания BOTAŞ завершила строительство газоизмерительной станции, которая будет принимать черноморский газ из предприятия Филиос, а также укладку 36 км наземного трубопровода, соединяющего эту станцию с национальной газораспределительной системой страны», — отметили в публикации.

По данным агентства, газ с черноморского месторождения начнет поступать потребителям уже к концу марта 2023 года. При этом на первом этапе будет прокачено около 10 млн кубометров газа. Однако потенциал станции может достигать 50 млн кубометров газа в сутки.

В конце декабря Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа.

До этого директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что газовый хаб на территории Турции окажется привлекательным для многих стран с учетом успешного опыта российско-турецкого сотрудничества в данной отрасли.