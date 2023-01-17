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Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил, что пока рано судить о влиянии санкций на импорт нефти из РФ

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Global Look Press

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс считает, что рано утверждать, повлияли западные санкции на поставки российской нефти или нет. Об этом он сказал в интервью Sky News Arabia.

Генсек ОПЕК назвал Россию крупным игроком на энергетических рынках, производство которой заменить нелегко.

«Пока рано говорить о влиянии санкций на поставки российской нефти», — сказал аль-Гайс.

Он также отметил, что спрос со стороны Индии и КНР может компенсировать его ожидаемое сокращение со стороны развитых стран. Ожидается, что из-за снятия коронавирусных ограничений потребность китайцев в нефти в течение 2023 года вырастет, примерно на 500 тыс. баррелей в сутки.

Евросоюз ввел против РФ с февраля 2022 года девять пакетов экономических и индивидуальных санкций. 5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. С этого дня ЕС официально перестал импортировать российскую нефть морским путем. Государства G7 и Австралия отказались перевозить и страховать российскую нефть по цене выше $60 за баррель.

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