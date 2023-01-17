Путин рассказал о позитивной динамике экономики России в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что фактическая динамика российской экономика в прошлом году была лучше ожидаемых показателей. Его слова приводит РИА Новости.

Российский президент отметил, что валовой внутренний продукт (ВВП) за 11 месяцев 2022 году снизился лишь на 2,1%, в то время как «предрекали» 20%. Согласно его прогнозу, в 2023 году ожидается на уровне 2,5%.

«Фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов», — сказал Путин.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что в 2023 году на экономику России продолжит действовать непростая ситуация на рынках, которая сложилась к концу прошлого года. По его словам, возникают определенные трудности с закупками технологий, оборудования, материалов, комплектующих. Все это создает определенные трудности для производства внутри страны. Он добавил, что для баланса расходов и доходов в бюджете, скорее всего, возможен рост налогов, увеличение дивидендных выплат госкомпаний, расширение заимствований на внутреннем рынке.