Bloomberg: Россия собирается обезопасить себя от доллара покупкой золота

Россия, наравне с Китаем, скупает золото, пытаясь обезопасить себя от доллара общепризнанными «настоящими» деньгами. Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство людей в мире считает золото настоящими и реальными деньгами, а на фоне дедолларизации России и Китая, эти страны пытаются нарастить свои активы золотом. Кроме того, золото сохраняет свою покупательную способность почти три тысячи лет, отметили в публикации.

По данным агентства, за последний месяц цены на золото выросли в среднем на 7%. При этом ключевую роль в росте цен на этот драгоценный металл повлияли РФ и КНР, которым нужно накопить резервную валюту и застраховаться от доллара в условиях санкций.

По мнению автора статьи, массовая скупка золота на мировом рынке, не только Россией и Китаем, но и многими центробанками, является наглядным примером того, что этот металл все воспринимают в качестве денег. То есть на рынке сейчас практически нет никаких других средств, которые позволят обезопасить свой капитал на длительный срок.

10 января газета Financial Times писала, что страны, которые устали от «тирании доллара», начали активно закупаться золотом для того, чтобы заменить свои запасы иностранной валюты. На фоне новостей о том, что совокупный объем закупок золота государствами за 2022 год составил 673 тонны, инвесторы беспокоятся по поводу того, что этот драгметалл будут использовать для обхода санкций.