Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» раскрыли причины укрепления курса рубля к доллару и евро 16 января

Курс рубля умеренно укрепился к доллару и евро в ходе торгов Мосбиржи 16 января из-за начала налогового периода и сниженной активности инвесторов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков «Интерфакс-ЦЭА».

«Рубль умеренно растет к доллару и евро днем в понедельник на фоне спроса на рублевую ликвидность из-за начала налогового периода января. При этом торги на валютном рынке проходят при сниженной активности игроков, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга», — объяснили аналитики.

В понедельник доллар торговался на уровне 68,41 рубля, это на 37,75 копейки ниже отметки закрытия предыдущих торгов. Евро был на уровне 73,92 рубля, что ниже уровня закрытия на 23 копейки. Курс китайского юаня уменьшился на 6,1 копейки — до 10,13 рубля.

Во вторник основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику днем на торгах. По данным Мосбиржи на 11:59 мск вторника, доллар торговался по 68,47 рубля, затем курс вырос до 68,6450 рубля. Евро по данным на 11:59 мск торговался на уровне 74,1125 рубля, затем курс скорректировался до 74,2075 рубля. Курс китайского юаня по состоянию на 11:59 мск достиг 10,092 рубля. Затем произошла его коррекция до 10,107 рубля.