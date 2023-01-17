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В Нагорном Карабахе заявили, что в регион прекращена подача газа

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пресс-служба правительства Ленинградской области

Советник госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян заявил, что подача газа в регион прекращена. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Подача газа в Арцах прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе возник из-за того, что Азербайджан заблокировал Лачинский коридор и прекратил газоснабжение. По его словам, тысячи людей, среди которых есть и дети, вынуждены были в «холодных зимних условиях» остаться на дорогах.

До этого исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян на встрече с дипломатами говорил, что Азербайджан заранее планировал блокировку Нагорного Карабаха для того, чтобы создать там гуманитарный кризис.

Сафарян считает, что азербайджанская сторона своими действиями в особенности в Лачинском коридоре показала, что вновь нарушает режим прекращения огня.

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