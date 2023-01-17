Премьер Молдавии Гаврилица допустила, что аудит долга перед «Газпромом» может не дать результата

Международный аудит долга Молдавии перед российским энергетическим холдингом «Газпром» может не дать результата. Это обусловлено тем, что документация по денежным обязательствам республики перед Москвой до 1998 года могла не сохраниться, приводит слова премьер-министра страны Натальи Гаврилицы ТАСС.

В августе 2022 года правительство Молдавии заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Вице-премьер Андрей Спыну тогда утверждал, что первые результаты аудита будут к концу января нынешнего года, однако предварительные итоги процедуры пока так и не были разглашены.

«Идет аудит, который должен быть не только описанием долга, он должен объяснить, как создавался этот долг. К примеру, долг, который был до 1998 года — с тех пор не очень много осталось документов. Может быть такая ситуация, что аудит не сможет прийти к определенным выводам», — заявила Гаврилица.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что долг «Молдовагаза» составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает $709 млн. При этом проведение долгового аудита было одним из основных условий, на которых руководство российского концерна согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет.

22 ноября Счетная палата Молдавии оценила долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» в $590,8 млн. При этом большая часть этой суммы — $394,1 млн — появилась в период с 2011 по 2015 год, когда у власти в Молдавии было правительство, сформированное коалицией «Альянс за европейскую интеграцию».