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Сенатор Косачев назвал неверной постановку вопроса от ЕК о бесплатных полетах над Сибирью

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что условий для обсуждения требования Европейской комиссии (ЕК) сделать полеты для иностранных авиакомпаний над Сибирью бесплатными на данный момент нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своем посте Косачев напомнил, что сейчас воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний, а полеты над территорией РФ ограничены для авиакомпаний ЕС из-за санкций. Кроме того, он назвал неверной саму постановку вопроса об отмене оплаты.

Как пояснил Косачев, речь идет о «пульных соглашениях», которые заключены между российскими и зарубежными компаниями. Согласно им, предполагается, что с иностранных перевозчиков взимается плата за использование авиационной инфраструктуры во время пролета, а взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства.

Вице-спикер Совфеда также отметил, что, согласно статье 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, пролет над территорией государства не может быть платным.

Ранее глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Россия должна прекратить взимание платы с иностранных авиакомпаний за пролет над Сибирью по мере того, как будут сниматься летные ограничения, введенные из-за украинского конфликта.

После начала специальной военной операции Россия ответными мерами на действия европейских стран ограничила полеты 36 государств.

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