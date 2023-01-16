Министр Рибера заявила об экономии Испанией свыше €4,5 млрд из-за сдерживания энергоцен

Жители Испании смогли сэкономить более €4,5 млрд благодаря своевременным мерам по сдерживанию цен на энергию. Об этом заявила третий вице-президент правительства и министр энергетики Испании Тереза Рибера, передает «Прайм».

«Сравнивая средние цены на электроэнергию на оптовом рынке Испании с Италией, Францией и Германией, мы наблюдаем очень положительный баланс для испанских потребителей, который, по нашим оценкам, сэкономили более 4,5 миллиарда евро», — отметила Рибера.

По ее словам, несмотря на резкий рост цен на газ в прошлом году, испанцы смогли сократить счета за электроэнергию. Например, расходы на годовые счета за электроэнергию у жителей в уязвимом положении уменьшились на 17%, а те, кто находятся в крайне уязвимом положении, смогли уменьшить их на 28% по сравнению с 2021 годом.

Она добавила, что Испания, как и другие страны Евросоюза, прикладывает максимум усилий для уменьшения спроса на газ внутри страны на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет.

12 января из данных испанской энергетической компании Enagas стало известно, что Испания увеличила импорт газа из России с января по декабрь 2022 года на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным компании, импорт газа из России увеличился с 37 027 гигаватт-часов в 2021 году до 53 859 гигаватт-часов в 2022 году.