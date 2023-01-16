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Правительство РФ будет сотрудничать с бизнесом по реализации дорожных карт развития ИИ

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Российское правительство подписало соглашение о сотрудничестве между бизнесом и государством по реализации дорожных карт высокотехнологичных направлений, включая искусственный интеллект. Документ подписал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщили в аппарате вице-премьера, передает ТАСС.

«Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений, в том числе — по искусственному интеллекту», — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года правительство и бизнес согласовали дорожные карты по высокотехнологичным направлениям с госкорпорациями «Ростех» и «Ростатом», «Ростелеком», «КНС групп», РЖД, «1С» и VK.

Ранее сообщалось, что доходы разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц в России выросли на 30-35% по итогам 2022 года.

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