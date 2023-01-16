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Экономист Заборцев объяснил падение цен на газ в Европе снижением спроса на топливо

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Matthias Rietschel/AP

Цены на газ в Европе резко просели в начале 2023 года из-за снижения спроса на него. Об этом RT заявил экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев.

«Речь идет о фундаментальных экономических факторах. В первую очередь, это снижение спроса на сырье, вызванное кризисными явлениями в ряде секторов мировой экономики», — отметил Заборцев.

По его словам, европейская промышленность, которая обычно сильно ориентирована на сырье, продолжает снижать объемы выпуска продукции.

Он добавил, что химическое производство в Европе за прошлый год упало на 15%, а металлургия – на 6,4%. Кроме того, фактор теплой погоды тоже влияет на газовые котировки, хотя и кратковременно.

Ранее в понедельник лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отказ от российского газа и переход к закупкам голубого топлива из Турции не имеет смысла, поскольку Анкара также получает его от Москвы.

До этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что европейская промышленность должна выдержать нынешние цены на газ, которые снизились до уровня января 2022 года.

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