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«Новатэк» отчитался об увеличении добычи газа на 2,8% в прошлом году

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Компания «Новатэк» в прошлом году увеличила добычу природного газа на 2,8% до 82,14 млрд кубических метров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В 2022 году добыча углеводородов составила 638,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,14 млрд куб. м природного газа и 11,9 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть)», — уточнили в пресс-службе.

Согласно приведенным данным, в прошлом году «Новатэк» продала 76,55 млрд кубических метров природного газа, в том числе сжиженного природного газа, что на 1,0% выше показателя предыдущего года. Объем реализации СПГ на международных рынках достиг 8,45 млрд кубических метров, увеличившись на 6,3%.

В то же время добыча жидких углеродов компании в прошлом году снизилась на 2,9% — до 11,94 млн тонн.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее рассказал, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%. Также он сообщил о резком росте поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — они выросли на 49%. Более скромные показатели продемонстрировал экспорт нефти из РФ – рост составил 7%.

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