ЦБ: законопроект об освобождении от составления индивидуальной отчетности по МСФО не коснется банков

Законопроект, который предусматривает освобождение от составления индивидуальных отчетов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), не будет касаться банков. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.

Законопроект был рассмотрен на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку на прошлой неделе.

Как уточнил представитель регулятора, банков данная инициатива не касается. Нововведение освободит от составления индивидуальных отчетов по МСФО только небанковские кредитные организации, кроме центрального контрагента и ценрального депозитария, а также некредитные финансовые организации. Законопроект не будет касаться банков, сказал представитель ЦБ.

Согласно законопроекту, такие организации не будут составлять индивидуальную финансовую отчетность по МСФО. Как следует из пояснительной записки к документу, составление такой отчетности может повлечь «высокие и необоснованные расходы на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности».

Документ также освобождает данные организации от проведения идентификации бенефициарных владельцев клиентов банков в ряде случаев. Например, если такой клиент является представителем органов госвласти или местного самоуправления. Также они освобождены от требований по резервному копированию данных и документов по организованным торгам.

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО; IFRS англ. International Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), которые устанавливают правила составления финансовой отчетности, необходимой инвесторам для принятия экономических решений в отношении той или иной компании, банка. Единообразие стандартов помогает инвестору сопоставить финансовые результаты компаний из разных стран. Если бы общих стандартов не было, инвесторам трудно было бы принять решение о покупке акций иностранных компаний на основе фундаментального анализа. Это негативно сказалось бы на международном движении капиталов.