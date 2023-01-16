В Росалкогольрегулировании рассказали, на сколько выросло производство алкоголя в России

В России было произведено 199,524 млн декалитров алкогольных напитков в 2022 году, что на 9,8% превышает показатели годом ранее. Речь идет об алкоголе без учета пива, пивных напитков, медовухи, пуаре и сидра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, производство спиртного крепостью более 9% выросло на 8,4% до 115,386 млн декалитров за рассматриваемый период. Производство водки увеличилось на 4% до 84,056 млн декалитров, коньяка – на 10,5% до 8,821 млн декалитров.

Вин было произведено на 9,7% больше, чем в 2021 году, объем их производства в прошлом году достиг 32,693 млн декалитров. При этом игристых вин стало больше на 25,2%. Было произведено 16,181 млн декалитров. А ликерные вина показали рост в 442,5% год к году.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на приказ Минфина, с 1 января 2023 года минимальная розничная цена за 0,5 литра водки в России выросла с 261 рубля до 281 рубля. Также с начала года года розничная стоимость коньяка за 0,5 литра увеличена с 480 рублей до 517 рублей, цена бренди — с 348 рублей до 375 рублей.