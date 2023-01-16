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Основатель хедж-фонда SkyBridge Capital предрек рост биткоину до $50 тыс. к 2025 году

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет. Такое мнение в беседе с CNBC высказал основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.

Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.

«Биткоин может легко стать активом стоимостью от $50 тыс. до $100 тыс. в течение 2025-2026 годов», — сказал Скарамуччи.

15 января биткоин торговался на отметке в $20,7 тыс., за прошлую неделю его стоимость увеличилась более чем на 20%.

Как ранее сообщала газета «Известия» со ссылкой на аналитиков, в этом году курс биткоина может составить $5-25 тыс. Они предположили, что реальных предпосылок для роста курса криптовалюты пока нет. Но на курс биткоина в том числе будут влиять решения Федрезерва США, уточнили собеседники газеты. И если финансовый регулятор Штатов примет меры по стимулированию экономики в середине года, цена биткоина может быть больше — $25-35 тыс.

Аналитики объяснили, что в январе курс биткоина начал расти из-за новостей об инфляции в США за декабрь. Они уточнили, что статистика позволила допустить, что ФРС США не будет повышать ключевую ставку. Также, по их мнению, курс подстегнули позитивные новости с судебного разбирательства по банкротству криптобиржи FTX. На ее счетах обнаружились $5 млрд. Это позволило несколько пересмотреть в сторону улучшения отрицательные прогнозы по новой волне банкротств криптопроектов.

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