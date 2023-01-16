Биржевые цены на газ в Европе рухнули ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года

Биржевые цены на газ в Европе упали до $660 за тысячу кубометров в ходе торгов в понедельник. Это произошло впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF в начале торгов были на уровне $728,6 за тысячу кубометров. Они прибавили 0,2%. Но уже по данным на 11:22 мск газовые фьючерсы потеряли 9,2%, опустившись до отметки в $660 за тысячу кубометров.

Динамика стоимости газовых фьючерсов приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, понедельника, — $727,1 за тысячу кубометров.

Средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8, следует из данных ICE. На споте по TTF цена еще весной 2021 года колебалась на уровне $200-300, после чего начался резкий рост цен на энергоносители. Особенно высокими цены на природный газ были в марте 2022 года — тогда из-за опасений объявления запрета на закупку российских энергоносителей цены подскочили до $3892 за тыс. кубометров. В дальнейшем несколько раз происходили снижения и рост цен: в мае стоимость фьючерсов составила $1000-1100 за тыс. кубометров, в июне — $2450, а на споте — до $3200. Только к концу года цены на фьючерсы опустились до $850 за тыс. кубометров.