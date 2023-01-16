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Российский рынок акций вырос на 0,25% на торгах Мосбиржи в понедельник

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский рынок акций перешел к росту на 0,25% в ходе торгов Мосбиржи 16 января. По данным на 10:02 мск индекс Мосбиржи достиг отметки в 2205,36 пункта, что на 0,25% выше к уровню закрытия торгов в пятницу. Индекс РТС вырос на 0,33% до 1013,77 пункта.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что российский рынок акций начал неделю ростом, несмотря на умеренное снижение цен на нефть и укрепляющийся рубль.

«Индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше 2200 п. Рынок подрастает широким фронтом. По данным на 12:30 мск, лишь две бумаги торговались в символическом минусе. Из отдельных акций выделим бумаги Сбера, которые продолжают дорожать на ожиданиях выхода финансовой отчетности. Занимая в индексе Мосбиржи долю около 15%, акции компании влияют на общую динамику рынка», — рассказал Бахтин.

Также финансист отметил позитивный внешний фон – в хорошем плюсе завершили понедельник китайские биржи, нефть хоть и корректируется вниз, остается на уровнях вблизи $85 за баррель марки Brent.

«Кроме того, нередко в начале торговой недели реализуется отложенный спрос перед субботой-воскресеньем из-за опасений реализации в выходные какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива. Полагаем, что на предстоящей неделе при сохранении позитивной конъюнктуры индексу Мосбиржи по силам достичь уровней 2250 пунктов», — отметил Бахтин.

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