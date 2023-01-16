Британская компания по производству красок выбросила токсичные химикаты в девственную реку

В Великобритании крупная компания по производству красок была оштрафована на 650 тыс. фунтов стерлингов после того, как высокотоксичное запрещенное химическое вещество было смыто из ее накопительных резервуаров в «нетронутую», девственную реку на юго-западе Англии.

Судья пришел к выводу, что International Paint Ltd «не смогла» контролировать хранение и утилизацию вещества TBT. Оно хранилось на законсервированном заводе на берегу Йелма в Девоне.

Эксперт, исследовавший воду в Йелме, в месте, известном своими устрицами и моллюсками, обнаружил, что один образец TBT рядом с заводом содержал в 80 000 раз больше его безопасного уровня.

TBT использовался в красках для судов для замедления роста обрастания ракушек и водорослей. Вещество было запрещено во всем мире в 2000-х годах , поскольку было токсично для беспозвоночных животных. Особенно чувствительны к нему моллюски.

International Paint была оштрафована на 650 тыс. фунтов стерлингов и обязана возместить судебные издержки в размере 145 тыс. фунтов стерлингов. Компания также согласилась покрыть расходы на восстановительные работы, которые, вероятно, составят не менее 500 тыс. фунтов стерлингов.

Вынося приговор компании, которая принадлежит многонациональной корпорации AkzoNobel, судья заявил, что она прекратила использование TBT в 2002 году и должна была очистить резервуар много лет назад. Он добавил, что также «подозрительно» то, что сброс произошел после того, как завод был выставлен на продажу.

«Хотя я не верю, что кто-то приказал вымыть TBT из цистерн, подозрительно, что TBT вылили только тогда, когда пришел потенциальный покупатель, для которого наличие TBT в цистернах было серьезной проблемой», — отметили в суде.

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