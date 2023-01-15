Минфин Белоруссии: Минск хочет договориться с Россией о рефинансировании долга

Глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика намерена договориться с Россией о рефинансировании долга и не планирует новых заимствований у Москвы. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По словам министра, речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые уже были у Минска.

«Но не на 100 %, а в какой-то части, чтобы нам было легче погашать, в том числе и обслуживать наши обязательства», — сказал он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минску удалось найти понимание у Москвы в вопросе реструктуризации финансовых обязательств республики.